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Gaziantep'te evde çökme: 6 yaralı

Gaziantep’te eski bir evde meydana gelen çökmede ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te eski bir evde meydana gelen çökmede ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.


Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı bir evin içerisindeki aşırı yüke dayanamayan direklerin kırılması sonucu 40 kadının bulunduğu alan çöktü. Çökmenin olduğu alanda bulunan 20 kadın yaklaşık 3 metre yükseklikten evin içerisine düştü. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, çökmede yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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