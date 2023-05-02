Gaziantep'te evin garajına giren hırsızlık şüphelileri yakalandı

Gaziantep'te bir evin garajından hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bir binanın garajından hırsızlık yaptığı belirlenen S.S ve F.D. isimli şahıslar yakalandı. Olay anına ilişkin hırsızlık görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler yakalandıktan sonra yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.