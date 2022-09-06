Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü

Gaziantep'te araç üstü ekipman montajının yapıldığı bir fabrikada kaynak yapıldığı esnada meydana gelen basıncın etkisiyle vidanjör patlaması oldu. Patlama sonucu fabrikada çalışan 2 işçi hayatını kaybederken, haberi duyar duymaz olay yerine gelen ölen işçilerin yakınları ise göz yaşı döktü.

Olay, öğle saatlerinden sonra Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki araç üstü ekipman montajının yapıldığı bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada kaynak yapıldığı esnada meydana gelen basıncın etkisiyle vidanjör patlaması oldu. Patlama sonrası fabrikada büyük korku ve panik oluşurken olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 işçi olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede patlama sırasında fabrikada çalışan işçiler Mustafa Kesiktaş (27) ile Ercan Kılıç'ın (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vali Gül, patlamanın olduğu fabrikada inceleme yaptı

Yaşanan olay sonrası, patlama bölgesine gelen Gaziantep Valisi Davut Gül, konu ile ilgili yetkililerden ve fabrika yöneticilerinden bilgi aldı. Vali Gül, hayatını kaybeden işçilerden birinin yakınlarına baş sağlığı dileklerini de iletti.

İşçilerin aileleri gözyaşı döktü

Öte yandan, haberi duyar duymaz olay yerine gelen ölen işçilerin yakınları gözyaşı döktü. İki işçinin ölümüne neden olan patlama ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.