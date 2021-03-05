Gaziantep'te faciadan dönüldü

Gaziantep'te 12 kişinin bulunduğu bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan çıkmayı başaramayan 4 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından son anda yanmaktan kurtarıldı.

Gaziantep'te 6 katlı bir binanın çatı katında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında binada bulunan toplam 12 kişiden 8'i, kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkmayı başardı. Alevler ve dumandan etkilenenler nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

Büyük paniğin yaşandığı yangında olay yerine ulaşan ekipler bir taraftan alevlere müdahale ederken, diğer taraftan ise binaya girerek, içeride mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Alevler ve duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 çocuğa ise içeriye giren ekipler ulaştı. Çocuklar itfaiye erleri tarafından kurtarılarak, dışarı çıkartıldı.

Ambulansa alınan çocuklara ilk müdahale ise sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Öte yandan yangın söndürülürken soğutma çalışmaları ise sürüyor.