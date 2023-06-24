Gaziantep'te feci kaza: 13 yaralı

Hatay'dan Gaziantep'e yolcu taşıyan minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen minibüste 11'i yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.

Hatay'dan, Gaziantep'e giden Ali Kerek idaresindeki 31 M 3038 plakalı yolcu minibüsü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. 11'i yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine giden 112 sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.