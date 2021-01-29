Gaziantep'te feci kaza: 5 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobil, kavşaktan dönüş yapan otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki biri bebek 5 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde otogar kavşağından Gaziantep istikametine seyreden Mihriban B. idaresindeki 27 AGU419 plakalı araç, borsa kavşağında Cumhuriyet Caddesi istikametine dönüş yapan Hacı Ömer Y. idaresindeki 31 KBD 42 plakalı otomobile çarptı. Feci kazada çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki refüje çıkarken, trafik lambası direğini devirdi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 5 kişi ise araçtan sağ çıktı.

Kazada yaralanan sürücü Hacı Ömer ile aynı otomobilde bulunan Salman, Şaziye, Fatma Yıldırım isimli yolcular ve M.U.Y. isimli bebek, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.