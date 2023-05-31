Gaziantep'te feci kaza: Alev topuna dönen araçtaki 1 kişi yanarak öldü

Gaziantep'te iki aracın çarpışması sonucu araçlardan biri uçuruma uçtuktan sonra alev topuna döndü. Alev topuna dönen araçtaki bir kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybederken kazada 5'i ağır toplam 8 kişi de yaralandı. Feci kazanın ardından aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Feci kaza, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Çevreyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyir halinde olan 34 CYG 839 ve 34 GD 4652 plakalı iki araç, kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın ardından uçuruma uçan araçlardan biri alev topuna döndü. Yaşanan feci kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bir kişi yanarak öldü, 5'i ağır 8 kişi yaralandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca müdahale ederek söndürdü. Söndürülen araçta yapılan incelemelerde araç içerisinde bulunan bir kişinin feci şekilde yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada yaralanan 5'i ağır 8 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracın alev alev yanma anları cep telefonu kamerasında

Öte yandan feci kazanın ardından yanan aracın alev topuna dönme anları ve olay yerinde yaşanan panik cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.