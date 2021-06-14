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Gaziantep'te feci trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Gaziantep’te seyir halindeki bir otomobilin taklalar atarak yol kenarına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te seyir halindeki bir otomobilin taklalar atarak yol kenarına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.


Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolu Atalar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Nurdağı istikametine seyir halinde olan bir otomobilin tekeri patladı. Tekeri patlayan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç taklalar attıktan sonra yol kenarına savruldu.



3 kişi hayatını kaybetti


Meydana gelen feci kazada araç hurdaya dönerken araç içerisinde bulunan 6 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Diğer 3 kişiden ikisi ise ağır yaralandı.


Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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