İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep’te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda biri kadın toplam 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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