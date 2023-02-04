İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te FETÖ/PDY üyesi firari şahıs yakalandı

Gaziantep’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.

Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.


Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şüpheli yakalanarak, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.