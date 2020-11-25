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Gaziantep'te fuhuş operasyonu

Gaziantep polisi, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yapan şüphelilere operasyon düzenledi.

Polisler ayrıca fuhuş yaptırılan 11 kadına da işlem yaptı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yapan 4 şüpheliyi düzenledikleri operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı. Fuhuş yaptırılan 11 kadına da işlem yapan ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 13 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı, 1 adet şok cihazı, 1 adet dipçiksiz yarı otomatik tüfek ve 11 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve cinsel uyarıcı hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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