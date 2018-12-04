Gaziantep'te 'Gaziantep Tiroid Okulu' paneli düzenlenecek

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Endokrin Cerrahisi Derneği işbirliği ile “Gaziantep Tiroid Okulu” düzenlenecek.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda 8 Aralık 2018 tarihinde düzenlenecek “Gaziantep Tiroid Okulu kapsamında moderatörlüğünü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ali Uğur Emre'nin yapacağı “Tiroid Nodülüne Yaklaşım ve Cerrahi Karar” konulu panel gerçekleştirilecek.

Panelde, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Uludağ, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Fatih Tunca, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Göktürk Maralcan, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Endokrinolojive Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baştemir, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ersin Akarsu ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Serkan Teksöz paylaşımda bulunacak.

Panelin ardından düzenlenecek “Trans Oral Endoskopik Tiroid Cerrahisinde Anatomi ve Endikasyonlar”,“Trans Oral Endoskopik Tiroid Cerrahisinde Sinir Monitörizasyonu” konulu oturumlar sonrasında canlı ameliyat yayını eşliğinde bilgilendirme yapılacak.

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 8 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 09.00 - 13.00 saatleri arasında düzenlenecek Gaziantep Tiroid Okulu'na dileyen herkes davetiyesiz ve ücretsiz katılabilecek.