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Gaziantep'te geceyi şimşekler aydınlattı

Gaziantep’te gece boyunca sağanak yağış ve dolu etkili olurken yoğun gök gürültüleriyle çakan şimşekler de geceyi aydınlattı.

Gaziantep'te gece boyunca sağanak yağış ve dolu etkili olurken yoğun gök gürültüleriyle çakan şimşekler de geceyi aydınlattı.


Meteoroloji tarafından uyarıların yapıldığı Gaziantep'te gece gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Kentte rüzgar, gök gürültüsü ile birlikte sağanak yağışın etkili olduğu gece, şimşeklerin dansı cep telefonu görüntülerine yansıdı. Sağanak yağış yolları göle çevirip vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, aralıklarla çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.

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