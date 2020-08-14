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Gaziantep'te genç kızın sır ölümü

Gaziantep’te 17 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşıyla beraber kaldığı iddia edilen apartmanın 4’üncü katından düşerek öldü.

Gaziantep'te 17 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşıyla beraber kaldığı iddia edilen apartmanın 4'üncü katından düşerek öldü. Olayla ilgili iddialar, Şule Çet davasını akıllara getirdi.


Olay, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 4'üncü katındaki evin balkonuna çıkan Duygu D. (17) henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası, genç kızın sevgilisi tarafından itildiği iddiaları üzerine ev sahibi M.K. gözaltına alındı. Genç kızın cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Yaşanan olay akıllara, 29 Mayıs 2018'de Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek ölen Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'i akıllara getirdi.


Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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