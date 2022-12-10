Gaziantep'te genç moto kurye kazada hayatını kaybetti

Gaziantep'te moto kurye olarak çalışan Enes Çelik (19) geçirdiği trafik kazası sonrası ağır yaralandı. Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 3 Aralık Cumartesi günü akşam 19.00 sularında Gaziantep'in Şahinbey İlçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya gör, anayoldan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Enes Çelik (19) ağır yaralandı.

Yaralı, Enes Çelik olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Ardından özel bir hastaneye sevk edilen genç moto kurye Enes Çelik kaldırıldığı hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Çelik'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.