İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişiye gözaltı

Gaziantep’te göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü 23 Mayıs tarihinde Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde çalışma yaptı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli göçmen kaçakçılarından 4'ü sevk edildikleri adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2'si ise serbest bırakıldı.

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