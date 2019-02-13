Gaziantep'te “Gönüller Yapmaya Geldik” adlı konser ve şiir dinletisi

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda müzisyen Aykut Kuşkaya ile yazar-şair ve radyo programcısı Mehmet Ercan'ın sahneye çaktığı konserde izleyiciler keyifli anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gönülleri Yapmaya Geldik” konser ve şiir dinletisi öncesinde başta Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre olmak üzere ve birçok sanatçının hayatı ve eserleri anlatıldı. Aykut Kuşkaya'nın besteleriyle etkilenen izleyiciler, Mehmet Ercan'ın hikayeleri ve şiirleriyle hem hüzünlendi hem eğlendi. Konserde Anadolu insanının saflığı, emekçi yapısı ve geçmiş zamanlardaki toplumsal yaşamla ilgili bilgi verildi, Yunus Emre'nin tasavvufi yönü ön plana çıkarıldı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin sonunda sanatçılara kutnudan yapılmış hediyeler verildi.