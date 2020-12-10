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Gaziantep'te gümrük kaçağı 73 telefon ele geçirildi

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde polis ekipleri bir işyerinde yaptıkları aramada 73 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde polis ekipleri bir işyerinde yaptıkları aramada 73 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince vergi kaybının engellenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kaçakçılığın ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü bilgisi verildi. Bu doğrultuda KOM ekipleri İncilipınar Mahallesi'nde şüphelendikleri kişiyi durdurarak, üzerinde ve iş yerinde arama gerçekleştirdi. Aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 73 cep telefonuna el konulurken 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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