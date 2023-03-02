Gaziantep'te güpegündüz silahlı kuyumcu soygunu girişimi

Gaziantep'te güpegündüz bir kuyumcuya giren silahlı ve maskeli şahıs, kuyumcuya silah çekerek altınları istedi. Kuyumcu ise vurulmasına rağmen soyguncuyla boğuşarak altınları kaptırmadı.

Olay, Gaziantep'in Kayaönü Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saat 10.18'de maskeli ve silahlı soyguncu, bir kuyumcu dükkanına girerek kuyumcuya silah çekti. Soyguncu, elindeki torbayı kasaya atarak altınları doldurmasını istedi. O esnada dükkanında oturan kuyumcu Yusuf Toşkan, silaha rağmen kuyumcunun üstüne yürüyerek onunla boğuştu. Boğuşma esnasında silahını ateşleyen soyguncu, kuyumcu Toşkan'a defalarca ateş etti. Kasıklarına 2 kurşun isabet eden Toşkan, yaralı halde soyguncuyla dükkanın dışına kadar boğuştu. Dükkan dışında dengesini kaybederek düşen kuyumcunun diz kapağı kırılınca soyguncu silahını bırakarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Yusuf Toşkan hastaneye kaldırılırken, polis kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcu Yusuf Toşkan, "Sabah kahvaltımı yapıp çay içiyordum. Saat 10.20'de kapı açıldı, içeriye bir şahıs girdi. Elindeki poşeti göstererek 'Altınları doldur' dedi. Ben de eline yapışmaya çalıştım, sonra boğuştuk. Elindeki silahı almaya çalışırken o tetiğe bastı. 2 mermi kasıklarıma geldi. O anda dengemi kaybederek yere düştüm. Düşünce diz kapağım mermere geldi, kırıldı. Ona rağmen onu bırakmadım. Ama diz kapağım kırılınca güçsüz kaldım. Elimden kaçtı, silahını da bırakarak kaçtı. O an korkmadım çünkü kendi kendime dedim ki 'Ben altınları versem de bu bana ateş edecek' ve mücadele ettim" diye konuştu.