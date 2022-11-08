‘Gaziantep'te hasat mevsimi fotoğraf yarışması'na başvurularda son hafta

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ‘Gaziantep'te Hasat Mevsimi' temalı fotoğraf yarışmasına başvurular 15 Kasım 2022 tarihinde sona eriyor.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı açıklamada, fotoğraf yarışmasına, Türkiye genelinden amatör ve profesyonel tüm fotoğraf tutkunlarının başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

Yarışmanın konsepti gereği sadece Gaziantep'te çekilen tarımsal ürünlerin jüri tarafından değerlendirilmeye alınacağını kaydeden Akıncı, “Geleneksel hale getirdiğimiz fotoğraf yarışmasını düzenlemekteki temel gayemiz şehrimizin zengin tarım ürünlerini tanıtmak, bu ürünlerin hasat edilmesi ve geleneksel yöntemlerle işlenmesini gelecek nesillere aktarmak. Bu nedenle ‘Gaziantep'te Hasat Mevsimi' temalı fotoğraf yarışmamıza sadece Gaziantep ve ilçelerinde çekilen hasat mevsimi fotoğrafları kabul edilmekte” dedi.

Son başvuru tarihi 15 Kasım

Gaziantep'in tarım ürünlerinin çeşitliliği kadar bu ürünlerin geleneksel yöntemlerle işlenmesi noktasında da köklü bir mirasa ev sahipliği yaptığını vurgulayan Akıncı, “Sanatın doğa ve emekle buluştuğu yarışma sloganı ile 25 Nisan 2022 tarihinde startını verdiğimiz ve yaklaşık 7 ay süren büyük fotoğraf maratonumuzun artık sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. 15 Kasım 2022 tarihinde başvurular sona erecek ve artık değerlendirme aşaması başlayacak. Önümüzde başvuru için bir haftalık süreç daha var. Gaziantep'te dalından ve toprağından koparılan ürünlerin tarladan sofraya uzanan emek ve bereket yolculuğuna tanıklık eden tüm fotoğraf tutkunlarımızı yarışmamıza katılmaya davet ediyorum. Bu fotoğraflar sadece yarışmaya katılan birer eserler olarak kalmayacak aynı zamanda şehrimizin tarım arşivinin de değerli birer parçaları olacak” şeklinde konuştu.

Başvurular web sitesi üzerinden

Gaziantep'te üretilen tarımsal ürünlerin işlenmesi ve hasadını konu edinen yarışmaya başvuruda bulunacak katılımcılara kolaylık ve zaman kazandırmak açısından eserler Gaziantep Ticaret Borsasının resmî web sitesi gtb.org.tr adresi üzerinden kabul edilmekte.

Sadece Gaziantep il sınırları içerisinde çekilen fotoğraf karelerinin değerlendirmeye alındığı yarışmaya, katılımcılar 2021 ve 2022 yılları arasında çektikleri fotoğraflarla katılım sağlayabilmekte. Belirtilen yıllardan önce çekilen veya farklı yarışmalarda derece aldığı tespit edilen eserler ise değerlendirmeye alınmayacak.

Dereceye girenlere ödül

Yarışma takviminin sona ermesinin ardından seçici kurulun belirleyeceği sonuçlara göre, dereceye giren ilk üç esere cumhuriyet altını, sergileme kazanan diğer eserlere ise sergi katılım ödülü ve plaket takdim edilecek.