Gaziantep'te haşere ile mücadele

GBB Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı 144 personel, 59 araç, tüm ilçelerde sivri sinek ve haşere oluşumunu engellemek için ilaçlama yapıyor. Ekipler, kışlak mücadelesinde sivrisinek larvalarının barındıkları ve üreme kaynakları, bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanallar, fosseptik çukurları ve kalorifer kazan dairelerinde yapılan ilaç uygulamalarıyla temizleniyor.

GBB Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Serdar Tolay, sivrisinek ve haşere mücadelesi için kent genelinde yıl içerisinde sıklıkla ilaçlama çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, “Halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, yakarca (tatarcık), kene ve benzeri zararlı haşere popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması amacıyla çalışmalara hız verildi” diye konuştu.