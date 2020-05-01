Gaziantep'te haşere ile mücadele sürüyor

Gaziantep'te havaların ısınmasıyla il sınırları içerisinde devam eden sivrisinek, karasinek, larva, üvez ve fareye karşı ilaçlama çalışmalarına hız kazandırdı. Sokakların boşalmasını değerlendiren ekipler, şehrin her noktasında sineksiz bir yaz için yoğun mesai harcıyor.

Yeni tip Corona Virüs (COVID-19) Salgını'na karşı verilen ulusal mücadele devam ederken Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgelerle boşalan cadde ve sokaklar da çalışmalar başlatan Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek, karasinek, üvez ve fareye karşı mücadelesine hız verdi. Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Vektör Kontrol Hizmetleri Birimi, 120 kişilik ekiple, il sınırları içerisindeki şehirle 9 ilçenin merkezleri, köyler ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığı açısından çok önemli gördüğü haşere ve fareye karşı ilaçlamaya 7 gün 24 saat sürdürecek.

İlaçlama ekipleri hava sıcaklığının yüksek olduğu aylarda, durgun sular, yeşil alanlar, fosseptikler, gübrelikler, rögarlar, inşaat alanları, dere yatakları, çöp konteynırları, çöp toplama istasyonlarıyla harabe evler gibi şu ana kadar tespit edilen 35 bin üreme noktasının ilaçlamasını rutin alarak devam ettirecek.