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Gaziantep'te hava ve karayolu ulaşımına sis engeli

Gaziantep’te gece saatlerinden itibaren yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 90 metreye kadar düştü.

Gaziantep'te gece saatlerinden itibaren yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 90 metreye kadar düştü. Kentte yoğun sis nedeniyle hava ve karayolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor.


Gaziantep'te gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kentte hayatı olumsuz etkileyen sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 90 metreye kadar düştü. Sürücüler sis lambalarını yakarak ilerlerken, uçak seferleri iptal edildi. Yoğun sis nedeniyle Gaziantep Havalimanı'ndan uçaklar kalkış yapamazken, iniş yapacak uçaklar ise Adana Havalimanı'na yönlendirildi. Öğle saatlerinde sisin dağılmasıyla uçak seferlerinin gecikmeli olarak yeniden başlaması bekleniyor

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