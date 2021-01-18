Gaziantep'te hazırlıklar tamam

Türkiye genelinde kış mevsimi, soğuk yüzünü gösterdi, etkisini artırdı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çetin geçmesi düşünülen kış aylarının yan etkilerini bertaraf etmek için harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Karla Mücadele Ekibi oluşturdu. Kentin muhtelif bölgelerinde 24 saat hizmet verecek olan Karla Mücadele Ekibi, ana cadde ve yolların yanı sıra kaza riski görülen eğilimli bölgelerde, merkeze uzak kırsal mahallelerde yolları kardan temizleyecek, tuzlama çalışması yürütecek.

Ekip hazır bekliyor

Karla Mücadele Ekibi 345 kişi, 25 tuzlama robotu, 15 greyder, 12 loder, 30 beko loder ve 20 kamyonetten oluşmaktadır. Öte yandan, şehir merkezinde buzlanmaya karşı kullanılmak üzere 6 bin ton tuz da bulundurmaktadır.