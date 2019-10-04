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Gaziantep'te hırsızlık anı kamerada

Gaziantep’te iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.


Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, bir beyaz eşya mağazasından çıkan 2 şüpheli, iş yeri önündeki et kıyma makinesini çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin et kıyma makinesini çalıp olay yerinden uzaklaşmaları güvenlik kamerasınca kaydedilirken, iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine iş yerine gelerek güvenlik kamerasını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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