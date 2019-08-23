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Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep’te iki iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te iki iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde iki iş yerindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının şüphelilerine yönelik operasyon yapan ekipler, M.P. ve D.U. ile çalıntı eşyaları satın alan İ.B., V.D. ve G.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.P. ve D.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, M.P. ve D.U.'nun çaldıkları malzemeleri satmak için hurdacıya getirmeleri de güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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