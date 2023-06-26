İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep'te hırsızlık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Gaziantep’te ağır hasarlı binada hırsızlık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te ağır hasarlı binada hırsızlık yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Batıkent Mahallesi'nde depremde ağır hasar alan bir binada hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.


Ağır hasarlı binanın bodrum katında hırsızlık yapan şahısları köşeye kıstırdığı anlar, bekçinin yaka kamerasına yansıdı. Suçüstü yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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