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Gaziantep'te hırsızlık zanlıları yakalandı

Gaziantep’te iki ayrı adreste yapılan hırsızlık üzerine polis ekiplerince yapılan operasyonla hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te iki ayrı adreste yapılan hırsızlık üzerine polis ekiplerince yapılan operasyonla hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Saha Mahallesi'nde bulunan bir otelde ve Tahtani Mahallesi'nde bir evde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması kapsamında inceleme başlattı. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi 2 şahsı yapılan operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan hırsızlık olayı güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi.

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