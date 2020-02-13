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Gaziantep'te hummalı bir karla mücadele çalışmaları

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ’Karla Mücadele Ekipleri’ şehrin kırsal mahallelerinde yağan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak ve kaza riskini ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarına ivme kazandırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Karla Mücadele Ekipleri' şehrin kırsal mahallelerinde yağan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak ve kaza riskini ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarına ivme kazandırdı.


Yoğun kar yağışında halkın yaşam standardını korumak ve gündelik hayatta meydana gelebilecek olası sıkıntıların önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelindeki bütün kırsal mahallelerde 15 kamyonet, 25 tuz robotu, 15 greyder, 10 loder, 25 bekoloder ve 150 personelle yoğun mesaisini sürdürüyor.


Kırsal mahallelerin şehir merkezine bağlanan yollarında aksama yaşanmaması için hummalı bir çalışma içerisine giren ekipler, vatandaşın mağdur olmaması ve zaruri bir durumda ulaşımını kolaylıkla sağlaması için 2 gündür şehrin birçok noktasında faaliyet gösteriyor.

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