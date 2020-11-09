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Gaziantep'te huzur operasyonu: 118 kişiye işlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarda toplamda 118 kişiye işlem yaptı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 118 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 42 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 23 şahsa hırsızlık suçundan ve 53 aranan şahsın yakalanmasıyla toplamda 118 kişiye işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 170 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 7 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, toplam 70 fişek, çalıntı 1 adet bisiklet, 2 adet cep telefonu, 1 bilgisayar, 1 oto teybi, 1 akü, 1 TV, 4 bin 398 paket kaçak sigara, 14 kilo 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü, bir miktar sahte para, 5 adet suça konu cep telefonu, 43 kesici alet, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele ele geçirdi.

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