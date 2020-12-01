Gaziantep'te huzur operasyonu: 145 kişiye işlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 145 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 34 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 34 şahsa hırsızlık suçundan ve 77 aranan şahsın yakalanmasıyla toplamda 145 kişiye işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 121 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 229 paket gümrük kaçağı sigara, 7 adet ruhsatsız tabanca,1 adet tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 102 adet fişek, çeşitli çalıntı malzemeler ile bir miktar çalıntı bakır kablo, çalıntı 1 araç, 1 adet cep telefonu, 39 adet kesici alet ele geçirdi.