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Gaziantep'te huzur operasyonu: 193 kişiye işlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptıkları operasyonlarda toplamda 193 kişiye işlem yaptı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 193 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 44 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 47 şahsa hırsızlık suçundan ve 102 aranan şahsın yakalanmasıyla toplamda 193 kişiye işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 131 gram uyuşturucu madde, 59 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız 4 tabanca, 5 tüfek, 4 kurusıkı tabanca ile 74 adet fişek, gasp edilen 1 adet cep telefonu, 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara, 4 adet çalıntı motosiklet ile çok sayıda çalıntı malzeme ve elektronik eşya ele geçirdi.

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