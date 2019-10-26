Gaziantep'te huzur operasyonu

Gaziantep'te yapılan huzur operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç aleti ele geçirilirken toplam 281 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Aranan 50 şüpheli şahıs ise yakalandı.

Gaziantep'te Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 24-25 Ekim 2019 tarihlerinden genel huzur operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda uyuşturucu konusuyla ilgili 26, hırsızlık konusuyla ilgili 33, kabahatler kanunuyla ilgili 86 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Araması bulunan 50 şüpheli şahıs ise yakalanırken toplam 281 şahıs hakkında adli ve idari yasal işlem yapıldı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ve suç aleti bulundu

Yapılan çalışmalar sonucunda 113.65 gr esrar maddesi, 20.91 gr metamfetamin maddesi, 7.38 gr eroin maddesi, 3.23 gr bonzai maddesi, 14 adet ekstazy hap, 0.47 gr jameika maddesi, 585 paket kaçak sigara, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet kuru sıkı silah, 1 adet çalıntı cep telefonu,, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı el feneri, 1 adet çalıntı gözlük, 35 adet tamir aleti, 1 adet cüzdan, 9 adet bıçak, 2 adet hacizli yakalamalı araç, 3 adet hacizli yakalamalı motosiklet ele geçirildi.

Yakalanan şahısların işlemlerinin devam ettiği vurgulandı.