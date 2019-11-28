Gaziantep'te huzur operasyonu

Gaziantep'te emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 74 şahıs hakkında işlem yapılırken aranan 35 şüpheli de yakalandı. Çalışmalar kapsamında çok sayıda çalıntı malzeme ve suç aleti de ele geçirildi.

Gaziantep'te Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlulara yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin, 27 Kasım 2019 Çarşamba günü il merkezinde yaptığı çalışmalarda uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 21, hırsızlık suçundan 12, kabahatlerden kanuna aykırılıktan ise 41 şahıs olmak üzere toplam 74 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aranması bulunan 35 şüpheli şahıs da yakalandı.

Çalışmalarda ise 45 gram bonzai maddesi, 30.11 gram metamfetamin maddesi, 11.88 gram eroin maddesi, 10.21 gram esrar maddesi, 4.46 gram jameika maddesi, 9 adet extacy hap, 6 adet captagon hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet çalıntı araç, 3 adet çalıntı motosiklet, 341 Paket gümrük kaçağı sigara,2 adet kumar makinesi, 44 adet fişek, 8 adet kartuş, 119 adet çalıntı 5 metre kolon demiri, 1 adet çalıntı kerpeten, 6 adet çalıntı 2 metre iskele demiri, 92 adet çalıntı 1 metre iskele demiri, 1 adet cep telefonu, 1 adet sigortasız ve muayenesiz motosiklet, 1 adet maket bıçağı ele geçirildi.