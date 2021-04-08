Gaziantep'te huzur operasyonu

Gaziantep'te yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah, çalıntı malzeme ve suç aleti ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde huzur ve can güvenliği operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 44 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve

ticaretinden işlem yapıldı, 4 şahıs tutuklandı. Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda ise, 26 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 18 faili meçhul olay aydınlatılarak,4 şahıs tutuklandı. Ayrıca 72 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 8 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, 9 kilo 553 gram uyuşturucu madde, 50 adet uyuşturucu hap,227 paket gümrük kaçağı sigara, ruhsatsız 10 tabanca,1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 281 fişek, çalıntı 3 araç, 2 motosiklet, Muhtelif çalıntı malzemeler, 37 adet kesici alet ele geçirildi.