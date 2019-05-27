İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Gaziantep’te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kilis'ten Gaziantep istikametine seyir eden ve sürücüsü belirlenemeyen 27 US 360 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep Halep Bulvarı'nda ara yoldan bir anda ana yola çıkan ve sürücüsü bilinmeyen 27 J 7735 plakalı başka araç ile çarpıştı. Kazanın ardından savrulan hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3'ü çocuk 5 kişilik aile yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, polis kaza yerinde inceleme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.