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Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep-Nizip D-400 karayolu üzerinde iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep-Nizip D-400 karayolu Şahinbey ilçesi Bayramlı Mahallesi Şahmelik mevkisinde Gaziantep'ten Nizip istikametine seyir eden U.E. (29) idaresindeki 27 MS 075 plakalı hafif ticari araç ile karşı istimatetten gelen Ü.Ö. (37) yönetimindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Bir anlık dikkatsizlik sonucu geldiği belirtilen feci kazada her iki aracın sürücüsü de kazadan yaralı olarak kurtuldu.


Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, ekipler kaza yerinde inceleme yaptı.

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