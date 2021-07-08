Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı

Gaziantep'te U dönüşü yapmaya çalışan otomobile karşı yönden gelen araç çarptı. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep - Yavuzeli karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yavuzeli istikametinden gelen 27AAT135 plakalı Ford marka otomobile, U dönüşü yapmaya çalıştığı esnada karşı yönden gelen 31AER371 plakalı Volkswagen marka araç çarptı. İki araç çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek yolun ortasında bulunan refüje çıktı. Sürüklenmenin etkisiyle durabilen otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastanelere kaldırıldı.

Jandarma trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken hurdaya dönen otomobiller kaza sonrası çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaza sonrası trafik, jandarma ekiplerinin denetiminde kontrollü olarak sağlandı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken bölgede kazaların sıklıkla yaşandığını belirten bölge sakinleri yetkililerin yolda önlem almasını istedi.