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Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Gaziantep-Nizip yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa E. yönetimindeki 27 JD 538 plakalı ticari araç ile İbrahim B. yönetimindeki 27 UL 749 plakalı ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan İbrahim B., H.E., A.E. ve Mustafa E. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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