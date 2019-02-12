Gaziantep'te iki ayrı patlama mahalleyi boşalttırdı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde art arda meydana gelen iki ayrı patlamada bir evin duvarları yıkılırken, bir minibüs, çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü. Patlamalarda toplam 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı 57 Nolu Cadde ile Şehit Adem Şahin Caddesi'ne bağlı 5 sokakta metan gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamalarda 15 rögar kapağı yerinden fırlarken 3 kişi yaralandı. Bir minibüs, çok sayıda ev ile iş yeri patlamada hasar gördü.

Yaklaşık 1 saat sonra aynı mahalleye bağlı 6 nolu cadde üzerinde bulunan 3 katlı bir evin giriş katında ise doğalgaz nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda evin giriş kısmındaki duvarlar yıkıldı. Kurtarma çalışmalarında 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı. İkinci patlamanın hemen ardından hasar görev evde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 2 kişi yıkılan beton parçaları ve molozların arasından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, evde başka kimsenin bulunmaması nedeniyle arama çalışmaları sonlandı.

Mahalle güvenlik gerekçesiyle tamamen boşaltılırken, kullanılamaz hale gelen binanın yıkılacağı öğrenildi.