Gaziantep'te iki çocuğuyla sokakta kalan anneye yardım eli

Ev sahibinin kirayı karşılayamaması nedeniyle dışarı çıkarttığı iki çocuk annesi Cennet Çoban'a Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gönül Köprüsü yetkilileri yardım eli uzattı. Ev hanımı Çoban'ı, kısa bir süre önce eşinin terk etmesi, aileyi maddi sıkıntılarla karşı karşıya bıraktı. Bu yüzden kirasını ödeyemeyen Çoban'ı ev sahibi dışarı çıkardı. Mahalle sakinlerinin büyükşehir ekipleriyle irtibat kurması üzerine olay yerine gelen yetkililer aileye sahip çıktı, hazırladıkları evle Çoban, iki çocuğuyla sıcak bir yuvaya kavuştu.

Şahinbey ilçesine bağlı Malazgirt Mahallesi'ndeki evlerinden dışarı çıkartılan aile için bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gönül Köprüsü yetkilileri Çoban ailesi hakkında mahalle sakinlerinden bilgi aldı. Ardından yetkililer, aileyi aynı mahallede hazırladıkları ve bakımını üstlendikleri eve yerleştirdi.

“Belediye bana sahip çıkmasaydı, gidecek hiçbir yerim yoktu”

Çoban yaptığı açıklamada, çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek, "Komşularım beni sokakta eşyalarla görünce belediyeyi aradı. Sağ olsun belediye bize yetişti. Bizi hazırladıkları eve sığındırdılar. Allah devletimizden razı olsun. Eğer belediye bana sahip çıkmasaydı kötü olurdu. Gidecek hiçbir yerim yoktu. Çok çaresizdim, elim kolum bağlıydı" dedi.

Ailenin ihtiyaçları karşılanmaya devam edecek

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gönül Köprüsü biriminde saha çalışanı olarak görev yapan Yonca Rahanlı ise Cennet Çoban'a ulaştıklarında eşyalarla beraber parkta olduğunu belirterek, "Birkaç parça eşyası vardı, onları eve getirdik. Evde eksik olan kanepe, beyaz eşyayı temin ediyoruz. Evin elektriğini, suyunu ve doğal gazını açtırdık. Ailemizin market ihtiyacını karşıladık. O gün sahip çıkmasaydık iki çocuğuyla bir anne sokakta ne yapabilirdi. Bundan sonra da ailemizin ihtiyaçlarını karşılayacağız” diye konuştu.

“Gönül Köprüsü” projesiyle başta dezavantajlı gruplar olmak üzere halkın sıkıntıları yakından dinleniyor. Çat kapı ziyaretlerle vatandaş ile belediye arasında köprü kuruluyor.