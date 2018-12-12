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Gaziantep'te iki farklı gasp olayını gerçekleştiren şüpheliler yakalandı

Gaziantep’te aynı gün içerisinde iki farklı gasp olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler yakalandı.

Gaziantep'te aynı gün içerisinde iki farklı gasp olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler yakalandı.


Olaylar Gaziantep'in Şahinbey İlçesine bağlı Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Yolda yürüye Ö.F. isimli şahsı göğsünden bıçaklayarak cebinde bulunan cep telefonunu aldılar. Aynı gün 60. yıl mahallesinde aracına binmek üzere olan müşteki F.S. isimli bayanın elinde bulunan kol çantasını motosikletli iki şahıs almak istediği sırada sürükleyerek sağ el parmağının kırılması ve dizlerinden yaralanması sonucu kol çantası gasp edildiği öğrenildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince her iki olayın şüphelilerinin yakalanmasına yönelip çalışmalar neticesinde her iki olayın A.T ve S.Ş. isimli şahısların gerçekleştirdikleri tespit edildi.


Gasp Büro Amirliğince yapılan operasyon neticesinde yakalanan şahıslar, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

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