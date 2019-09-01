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Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, İslahiye'deki bir düğün töreninden dönen ve Boğaziçi istikametine seyreden Abdullah B. (76) yönetimindeki 79 AN 009 plakalı motosiklet, aynı istikamete giden B.Y. (16) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdullah B., eşi Leman B. (45), çocukları Hasan B. (4) ve Cemile B. ile diğer motosiklet sürücüsü B.Y. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaydetti. Abdullah B.'nin hayatını kaybettiğini duyan yakınları sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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