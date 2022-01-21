Gaziantep'te ikinci dalga uyarıları devam ediyor

Gaziantep'te 18 Ocak 2022 Salı günü başlayan ve son 50 yılın en yüksek oranda kar yağışı ile sonuçlanan olumsuz hava şartları önümüzdeki günlerde devam edecek kar yağışı kentte etkisini aralıklarla tekrar gösterecek. Yoğun kar yağışı, 22 Ocak 2022 Cumartesi günü tekrar Gaziantep ve çevrelerini etkisi altına alacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) kent merkezi ve çevrelerinde tuzlama, küreme ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, hava tahmin raporlarına göre aralıklarla 27 Ocak 2022 Perşembe gününe kadar devam edecek yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Olumsuz hava şartları nedeniyle zorunlu haller dışında dışarıya çıkılmaması gerektiğini belirten GBB, zorunlu hallerde ise toplu taşıma araçlarının kullanımına özen gösterilmesi gerektiğini ve özel araçlarda ise kar lastiği ve zincir bulundurma zorunluluğunu hatırlattı. Hava tahmin raporlarına göre Gaziantep'te kar yağışı tekrar 22 Ocak 2022 Cumartesi günü hafif aralıklarla başlayacak ve cumartesi gününü pazara bağlayan gece artarak etkisini gösterecek. Pazar öğlen saatlerine kadar 15 ile 25 cm arasında beklenen kar yağışının Nurdağı, Islahiye, Dülük ve sanayi bölgelerinde yoğunlaşması bekleniyor. Eksi on (-10) dereceye kadar düşmesi beklenen hava sıcaklıklarına göre don ve buzlanmaya karşı da tedbirli olunması gerekiyor.