Gaziantep'te ikiz plaka baskını

Gaziantep'te, ikiz plaka basımının yapıldığı bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 425 adet basılmış sahte ikiz plaka bulunurken olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ikiz plaka basımının yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde düzenlenen operasyon neticesinde 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ekiplerin adreste yaptığı aramalarda ise bin 710 adet boş plaka, 425 adet basılmış plaka, 2 adet baskı makinası ve plaka basımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınarak haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.