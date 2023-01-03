Gaziantep'te il temsilcilerine bisiklet dağıtımı

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen program, GBB Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'nın elde ettiği başarılar başta olmak üzere şehre kazandırdığı çalışmalar ve hedeflerini içeren kısa film gösterimiyle başladı.

İl temsilcilerine bisiklet dağıtımının yapıldığı programın devamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent genelinde yürütülen sportif organizasyonlar ve gelecek hedefleri konusunda katılımcılarla istişare etti.

Başkan Fatma Şahin, “Spor Şehri Gaziantep” hedefine doğru adım adım ilerlediklerini belirterek, şunları söyledi: “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin şehirdeki çalışmaları ve başarıları birer ekip işi. Yetenek kazandırır fakat başarıyı ekip çalışması getirir. Bu salondaki herkes bu ekibin bir parçası. Spor şehri Gaziantep hedefine giden yolda ailenin bir mensubu. Bugünün şartlarında 3 yılda 22 yeni tesisin yapılmış olması ilerleme kaydettiğimizi bizlere gösteriyor. Yol aldığımızı gösteriyor. Önümüzün açık olduğunu gösteriyor. Bu bizi motive ediyor. Elde edilen başarılar, bizleri yolumuzda devam etmekte teşvik ediyor.”

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğinde insanı merkeze alan sosyal belediyeciliğin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ettiklerini kaydeden Başkan Şahin, “Eğitim olmazsa olmazımızdı. Ama ikinci hedefe sporu koymamız; sağlam kafa, sağlam vücutta bulunduğu içindi. Ecdadımız bunu çok güzel vakti zamanında ifade etmiş, vücut sağlamsa vücudunun her bir organı sağlıklı ve huzurlu oluyor. Bu da sporla mümkün. Spor her yaşta çok önemli” diye konuştu.

Şahin, protokolü yeni imzalanan Mobil Sportif Yetenek Tarama Projesi'nden bahsetti

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak yürütülecek Mobil Sportif Yetenek Tarama Projesi'nin çok önemli bir çalışma olacağına dikkati çeken Şahin, “Rabbim doğan her bir ferde farklı yetenekler vermiş. Bir kısmımız sayısal alanda çok iyiyken, birileri de sanat da musiki de ya da spor iyi bir yeteneğe sahip oluyor. Kabiliyetleri tesadüflerle yakalıyoruz. Ama yetenekler tesadüflerle keşfedilmemeli. Bilim dünyasında daha en başında çocuğa dair ne gerektiğini düşündüğümüzde belli bir yol haritasının bulunması gerekiyor. O yüzden bizim bu işi, kurumsal ve bilimsel yollarla bir yola sokmamız gerekiyor. Hayat tesadüflere bağlı değil. Bu nedenle bu protokolden çok şey bekliyoruz” dedi.

Başkan Şahin'den 3 bin kişi kapasiteli kapalı spor salonu müjdesi

Şahin, kent genelinde dağıttıkları spor malzemelerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: “Yetenekli olan vatandaşlarımızın bu yönünü güçlendirmek için her yolu açtık. Kimsenin istediği spor branşında kendini geliştirememesi gibi bir bahane kalmadı. Doğru adamı, doğru yere koyduğunuz zaman kendi içinde bir ahenk bir uyum yakalıyor. Dezavantajlı bölgelerimizde eşofman dağıttık. Bazen bu eksiklik bile çocuklarımızı spordan ne yazık ki uzak tutabiliyor. Dolayısıyla çocuklarımızın spor ayakkabısı yoksa spor ayakkabı, eşofmansa eşofman vererek bu çocuklarımızı ihtisaslaşma anlamında malzemelerini temin ediyoruz. Ayrıca 3 bin kişilik yeni bir kapalı spor salonunun da kararını aldık. 1 yıl içerisinde bu spor salonunu bitirmeyi planlıyoruz. Burası, altında spor çalışmasının yapılacağı, üstünde 3 bin kişiye hizmet verebilecek bir merkez olacak.”