Gaziantep'te inşaat alanında korkutan patlama: 2 yaralı

Gaziantep'te temel kazısı yapılan bir inşaat alanında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralanırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaat alanında temel kazısı yapıldığı esnada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, patlama sonrası taş parçalarının isabet etmesi sonucu hafif yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Korkutan patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı

Bölgede büyük korku ve paniğe neden olan patlama sonrası olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sürerken patlama ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.