İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep'te inşaat alanındaki patlamanın sebebi 'dinamit'

Gaziantep’te geçtiğimiz günlerde temel kazısı yapılan inşaat alanında meydana gelen patlamanın dinamit kaynaklı olduğu belirlendi.

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde temel kazısı yapılan inşaat alanında meydana gelen patlamanın dinamit kaynaklı olduğu belirlendi. İzinsiz dinamit kullanarak patlama yaşanmasına neden olan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Olay, 10 Kasım 2022 günü akşam saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, bir inşaat alanında temel kazısı yapıldığı esnada bilinmeyen nedenle büyük bir patlama yaşanmış, patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Yaşanan patlama sonrasında ise taş parçalarının isabet etmesi sonucu 2 kişi hafif yaralanmıştı.



Korkutan patlamanın nedeni izinsiz dinamit kullanımı


Bölgede büyük korku ve paniğe neden olan patlama sonrası olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatılmıştı. Yapılan incelemelerin sonucunda, temel kazısı yapılan inşaat alanında meydana gelen patlamanın dinamit kaynaklı olduğu belirlendi. Tamamlanan incelemelerin ardından, izinsiz dinamit kullanarak patlama yaşanmasına neden olan 4 şüpheli gözaltına alındı.



İzinsiz dinamit kullanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden E.T. ve M.T. tutuklandı. S.K. ve T.K. isimli şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.