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Gaziantep'te inşaatta göçük

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde inşaat halindeki bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde inşaat halindeki bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçi sağ olarak kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Oğuzeli ilçesinde inşaat halindeki bir binada göçük meydana geldi. İhbarın ardından olay yeri güvenlik çemberine alındı. 2 işçinin enkaz altında kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 araç ve 7 personel ile yürütülen çalışmada, 36 yaşındaki Ziya İzci ve 20 yaşındaki Murat Sönmez enkaz altından sağ olarak çıkartıldı. 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay yerinde çalışmalar sürüyor.

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