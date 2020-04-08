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Gaziantep'te internet kafe ve oyun salonları denetlendi

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonları denetimi yapıldı.

Gaziantep'te internet kafe ve oyun salonları denetimi yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerince korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında il genelinde kamuya açık alanlarda kontrol ve denetimler yapıldı. Ekipler, 23 internet kafe, 7 playstation, 5 iddia bayi, 8 park, 4 ganyan bayi, 4 kafe, 5 nargile kafe, 18 büfe, market, tekel bayii kontrol edildi.


Denetimlerde 44 şahsın GBT kaydı sorulurken tedbirler kapsamında kapalı olması gereken umuma açık iş yerlerinin kapalı olup olmadığı da denetlendi.

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